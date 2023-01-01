Intel Core i7 13700F против AMD Ryzen 9 5900
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700F на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 9 5900 с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
72
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700F
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1984 и 1715 баллов
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700F +27%
2009
1584
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700F +34%
28098
20933
Passmark CPU (одноядерный)
3438
Passmark CPU (многоядерный)
34309
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700F +16%
1971
1703
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700F +28%
16817
13104
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3 (Vermeer)
|Номер модели
|i7-13700F
|-
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Процессор
|Ядер
|8
|12
|Потоков
|16
|24
|Частота
|2.1 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.5 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|-
|Количество ядер
|16
|12
|Количество потоков
|24
|24
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|219 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700F
|Сайт AMD Ryzen 9 5900
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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