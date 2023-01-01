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Intel Core i7 13700F против AMD Ryzen 9 5900X

Intel Core i7 13700F
VS
AMD Ryzen 9 5900X
Intel Core i7 13700F
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700F на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and 13700F
Причины выбрать Intel Core i7 13700F
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 41.92 ГБ/c (88%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2030 и 1644 балла
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 34816 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700F +29%
2015
Ryzen 9 5900X
1566
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700F +38%
28249
Ryzen 9 5900X
20447
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700F +24%
4283
Ryzen 9 5900X
3449
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700F
38372
Ryzen 9 5900X +2%
39151
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700F +23%
2011
Ryzen 9 5900X
1637
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700F +42%
20053
Ryzen 9 5900X
14132
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700F и AMD Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Vermeer)
Номер модели i7-13700F -
Интегрированная графика Нет Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 12
Потоков 16 24
Частота 2.1 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.5 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 4.15 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет LGA-1700 AM4
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Макс. TDP (Boost) 219 Вт -
Критическая температура 100°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700F Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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