Intel Core i7 13700F против AMD Ryzen 9 5950X
Что лучше: Intel Core i7 13700F на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700F
- Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
- На 41.92 ГБ/c (88%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Имеет на 34 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700F +25%
2009
1606
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700F +9%
28098
25792
Passmark CPU (одноядерный)
3456
Passmark CPU (многоядерный)
45806
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700F +9%
1971
1812
Geekbench 5 (многоядерный)
16817
Ryzen 9 5950X +9%
18348
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3 (Vermeer)
|Номер модели
|i7-13700F
|-
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Процессор
|Ядер
|8
|16
|Потоков
|16
|32
|Частота
|2.1 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.5 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|-
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|24
|32
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|4.15 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|105 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|219 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700F
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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