Что лучше: Intel Core i7 13700F на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.