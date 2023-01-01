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Intel Core i7 13700F против i5 13600

Intel Core i7 13700F
VS
Intel Core i5 13600
Intel Core i7 13700F
Intel Core i5 13600

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700F на 2.1 ГГц или i5 13600 с 14-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13600 and 13700F
Причины выбрать Intel Core i7 13700F
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 13600
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700F +27%
28098
Core i5 13600
22112
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700F +18%
16817
Core i5 13600
14292
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700F и i5 13600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i7-13700F i5-13600
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.1 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.7 ГГц
Общее
Количество ядер 16 14
Количество потоков 24 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 27x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 219 Вт 154 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1550 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700F
н/д
Core i5 13600
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700F Сайт Intel Core i5 13600
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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