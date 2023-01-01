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Intel Core i7 13700F против i7 12700KF

Intel Core i7 13700F
VS
Intel Core i7 12700KF
Intel Core i7 13700F
Intel Core i7 12700KF

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700F на 2.1 ГГц или i7 12700KF с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700KF and 13700F
Причины выбрать Intel Core i7 13700F
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700F +24%
28098
Core i7 12700KF
22596
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700F +12%
16817
Core i7 12700KF
14983
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700F и i7 12700KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i7-13700F i7-12700KF
Интегрированная графика Нет Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.5 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.8 ГГц
Общее
Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 36x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) 219 Вт 190 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700F Сайт Intel Core i7 12700KF
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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