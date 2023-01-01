Главная > Сравнения CPU > Core i7 13700H vs Ryzen 7 5800X

Intel Core i7 13700H против AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7 13700H
VS
AMD Ryzen 7 5800X
Intel Core i7 13700H
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 13700H
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1890 и 1626 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (96EU)
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 8192 КБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700H +16%
1866
Ryzen 7 5800X
1606
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700H +6%
16366
Ryzen 7 5800X
15439
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700H +16%
1895
Ryzen 7 5800X
1630
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700H +27%
13454
Ryzen 7 5800X
10599
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700H и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 8 октября 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Vermeer)
Номер модели i7-13700H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.4 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 4.15 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 105 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Сокет BGA-1744 AM4
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 13700H
1.69 терафлопс
Ryzen 7 5800X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700H Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i5 12600K и Ryzen 7 5800X
2. Ryzen 7 7800X и Ryzen 7 5800X
3. Ryzen 7 5700G и Ryzen 7 5800X
4. Ryzen 7 5700X и Ryzen 7 5800X
5. Core i5 13400F и Ryzen 7 5800X
6. Core i5 13600K и Ryzen 7 5800X
7. Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 5800X
8. Apple M2 и Ryzen 7 5800X
9. Core i5 13500H и Core i7 13700H
10. Core i9 13900H и Core i7 13700H
Сравнить другие CPU (540+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7 13700H?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры