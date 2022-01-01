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Intel Core i7 13700H против AMD Ryzen 7 7700X

Intel Core i7 13700H
VS
AMD Ryzen 7 7700X
Intel Core i7 13700H
AMD Ryzen 7 7700X

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 13700H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700X and 13700H
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
  • На 57% ниже чем у Ryzen 7 7700X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
  • Имеет на 6 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2209 и 1768 баллов
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700H
1770
Ryzen 7 7700X +26%
2228
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700H
13061
Ryzen 7 7700X +12%
14573
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700H и AMD Ryzen 7 7700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 декабря 2022 29 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-H Raphael
Номер модели i7-13700H -
Сокет BGA-1744 AM5
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.4 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 45x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 40МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15-45 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon Graphics
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 13700H
1.69 терафлопс
Ryzen 7 7700X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 7700X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 24

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Комментарии

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