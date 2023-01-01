Intel Core i7 13700H против AMD Ryzen 9 5900X
Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
- Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (96EU)
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1890 и 1644 балла
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
- Имеет на 40960 КБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700H +18%
1866
1581
Cinebench R23 (многоядерный)
16366
Ryzen 9 5900X +27%
20760
Passmark CPU (одноядерный)
3474
Passmark CPU (многоядерный)
39286
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700H +15%
1895
1644
Geekbench 5 (многоядерный)
13454
Ryzen 9 5900X +6%
14198
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|8 октября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3 (Vermeer)
|Номер модели
|i7-13700H
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Нет
Процессор
|Ядер
|6
|12
|Потоков
|12
|24
|Частота
|2.4 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.8 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|-
|Количество ядер
|14
|12
|Количество потоков
|20
|24
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|4.15 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|105 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|-
|Сокет
|BGA-1744
|AM4
|Критическая температура
|100°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|768
|-
|TMUs
|48
|-
|ROPs
|24
|-
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
|- DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700H
|Сайт AMD Ryzen 9 5900X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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