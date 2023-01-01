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Intel Core i7 13700H против AMD Ryzen 9 5900X

Intel Core i7 13700H
VS
AMD Ryzen 9 5900X
Intel Core i7 13700H
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and 13700H
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (96EU)
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1890 и 1644 балла
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 40960 КБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700H +18%
1866
Ryzen 9 5900X
1581
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700H
16366
Ryzen 9 5900X +27%
20760
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700H +15%
1895
Ryzen 9 5900X
1644
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700H
13454
Ryzen 9 5900X +6%
14198
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700H и AMD Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 8 октября 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Vermeer)
Номер модели i7-13700H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 12
Потоков 12 24
Частота 2.4 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 4.15 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 105 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Сокет BGA-1744 AM4
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 13700H
1.69 терафлопс
Ryzen 9 5900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700H Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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