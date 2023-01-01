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Intel Core i7 13700H против i5 12400

Intel Core i7 13700H
VS
Intel Core i5 12400
Intel Core i7 13700H
Intel Core i5 12400

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или десктопный i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400 and 13700H
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 6144 КБ больший объем L3-кэша
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1890 и 1623 балла
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700H +35%
16195
Core i5 12400
11986
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700H +16%
1874
Core i5 12400
1609
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700H +52%
13230
Core i5 12400
8684
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700H и i5 12400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i7-13700H i5-12400
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 730

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.4 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт 117 Вт
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 13700H
1.69 терафлопс
Core i5 12400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR5-4800
- DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700H Сайт Intel Core i5 12400
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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