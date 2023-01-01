Intel Core i7 13700H против i5 13600H
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или i5 13600H с 12-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 13700H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700H +2%
1849
1809
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700H +14%
17101
14987
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700H +2%
1767
1729
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700H +32%
12981
9801
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 декабря 2022
|1 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-H
|Raptor Lake-H
|Номер модели
|i7-13700H
|i5-13600H
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|14
|12
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|2.4 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|28x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15-45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|20
|Вычислительные блоки
|96
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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