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Intel Core i7 13700H против i7 10750H

Intel Core i7 13700H
VS
Intel Core i7 10750H
Intel Core i7 13700H
Intel Core i7 10750H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10750H and 13700H
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 12288 КБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 59% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1890 и 1186 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700H +123%
16195
Core i7 10750H
7275
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700H +127%
13230
Core i7 10750H
5841
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700H и i7 10750H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Comet Lake
Номер модели i7-13700H i7-10750H
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 630

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.4 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 26x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Сокет BGA-1744 BGA-1440
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1150 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 96 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 13700H
1.69 терафлопс
Core i7 10750H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700H Сайт Intel Core i7 10750H
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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