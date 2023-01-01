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Intel Core i7 13700H против i7 1185G7

Intel Core i7 13700H
VS
Intel Core i7 1185G7
Intel Core i7 13700H
Intel Core i7 1185G7

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или i7 1185G7 с 4-ядрами на 1.2-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1185G7 and 13700H
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 12288 КБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1890 и 1483 балла
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700H +185%
16195
Core i7 1185G7
5680
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700H +156%
13230
Core i7 1185G7
5177
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700H и i7 1185G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Tiger Lake
Номер модели i7-13700H i7-1185G7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 96EU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 4
Потоков 12 8
Частота 2.4 ГГц 1.2-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 4
Количество потоков 20 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 12-30x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1350 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700H
1.69 терафлопс
Core i7 1185G7
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700H Сайт Intel Core i7 1185G7
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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