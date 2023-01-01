Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или i7 1265U с 10-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.