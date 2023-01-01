Главная > Сравнения CPU > Core i7 13700H vs Core i7 12700

Intel Core i7 13700H против i7 12700

Intel Core i7 13700H
VS
Intel Core i7 12700
Intel Core i7 13700H
Intel Core i7 12700

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или десктопный i7 12700 с 12-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700 and 13700H
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700H
16195
Core i7 12700 +21%
19587
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700H +1%
13230
Core i7 12700
13044
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700H и i7 12700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 1 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i7-13700H i7-12700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.4 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.8 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Общее
Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт 180 Вт
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700H
1.69 терафлопс
Core i7 12700
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR4-3200
- DDR5-4800
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700H Сайт Intel Core i7 12700
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (50%)
2 (50%)
Всего проголосовало: 4

Конкуренты

1. Intel Core i7 13700H vs Intel Core i7 13700HX
2. Intel Core i7 13700H vs AMD Ryzen 9 7940HS
3. Intel Core i7 13700H vs AMD Ryzen 7 7840HS
4. Intel Core i7 13700H vs Intel Core i7 1360P
5. Intel Core i7 13700H vs AMD Ryzen 7 7735HS
6. Intel Core i7 13700H vs Intel Core i9 13900H
7. Intel Core i7 12700 vs Intel Core i5 13400
8. Intel Core i7 12700 vs Intel Core i7 12700K
9. Intel Core i7 12700 vs Intel Core i7 13700
10. Intel Core i7 12700 vs Intel Core i7 12700F
Сравнить другие CPU (540+)

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 12700 или i7 13700H?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры