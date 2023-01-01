Главная > Сравнения CPU > Core i7 13700HX vs Apple M1

Intel Core i7 13700HX против Apple M1

Intel Core i7 13700HX
VS
Apple M1
Intel Core i7 13700HX
Apple M1

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700HX на 2.1 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 13700HX
Причины выбрать Intel Core i7 13700HX
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 8.55 ГБ/c (13%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700HX +6%
1857
Apple M1
1750
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700HX +96%
15071
Apple M1
7677
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700HX и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M1
Номер модели i7-13700HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Apple M1 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 16 4
Частота 2.1 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.5 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21x -
Кэш 1-го уровня - 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1964 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 14 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 128
TGP 45 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 13700HX
0.74 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700HX -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 13700H vs Core i7 13700HX
2. Core i9 13900HX vs Core i7 13700HX
3. Ryzen 9 7945HX vs Core i7 13700HX
4. Ryzen 7 7745HX vs Core i7 13700HX
5. Core i5 1135G7 vs Apple M1
6. Ryzen 5 5500U vs Apple M1
7. Core i5 12600K vs Apple M1
8. Core i5 1235U vs Apple M1
9. Core i5 1240P vs Apple M1
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 или Intel Core i7 13700HX?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры