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Intel Core i7 13700HX против Apple M2

Intel Core i7 13700HX
VS
Apple M2
Intel Core i7 13700HX
Apple M2

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700HX на 2.1 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 13700HX
Причины выбрать Intel Core i7 13700HX
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 25.6 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700HX +24%
1974
Apple M2
1592
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700HX +163%
22979
Apple M2
8748
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700HX
1882
Apple M2 +3%
1941
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700HX +81%
16283
Apple M2
9018
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700HX и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i7-13700HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Apple M2 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 16 4
Частота 2.1 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.5 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1964 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 128
TGP 45 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 13700HX
0.74 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700HX -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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