Что лучше: Intel Core i7 13700HX на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 12850HX на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.