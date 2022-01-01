Главная > Сравнения CPU > Core i7 13700K vs Ryzen 5 3600X

Intel Core i7 13700K против AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i7 13700K
VS
AMD Ryzen 5 3600X
Intel Core i7 13700K
AMD Ryzen 5 3600X

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 3600X с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 13700K были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600X and 13700K
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 22 МБ больший объем L3-кэша
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 59% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2109 и 1325 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.4 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Появился на 3 года и 3 месяца позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 24% ниже чем у Core i7 13700K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700K +59%
2098
Ryzen 5 3600X
1322
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +135%
17147
Ryzen 5 3600X
7311
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700K и AMD Ryzen 5 3600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Zen 2
Номер модели i7-13700K -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.4 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 54МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 13700K
0.78 терафлопс
Ryzen 5 3600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 3600X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 13700K vs Intel Core i7 10700K
2. Intel Core i7 13700K vs Intel Core i9 12900K
3. Intel Core i7 13700K vs Intel Core i5 13600K
4. AMD Ryzen 5 3600X vs AMD Ryzen 5 5600G
5. AMD Ryzen 5 3600X vs Intel Core i5 12400F
6. AMD Ryzen 5 3600X vs AMD Ryzen 5 5500

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i7 13700K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры