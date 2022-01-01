Intel Core i7 13700K против AMD Ryzen 5 7600
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 7600 с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7600 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
89
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
54
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
68
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
72
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
- Имеет на 10 физических ядер больше
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 48% ниже чем у Core i7 13700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700K +13%
2099
1860
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K +128%
30715
13498
Passmark CPU (одноядерный)
4439
Passmark CPU (многоядерный)
47081
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700K +4%
2140
2049
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +106%
21092
10221
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|1 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Raphael
|Номер модели
|i7-13700K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|16
|6
|Количество потоков
|24
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|-
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|AMD Radeon Graphics
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700K
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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