Intel Core i7 13700K против AMD Ryzen 7 5700G
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 7 5700G с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1484 балла
- На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
- На 48% ниже чем у Core i7 13700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700K +39%
2099
1515
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K +118%
30651
14075
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700K +36%
4447
3279
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700K +91%
47274
24706
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700K +43%
2130
1491
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +124%
21242
9469
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|13 апреля 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Cezanne
|Номер модели
|i7-13700K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.4 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|512
|TMUs
|16
|32
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700K
|Сайт AMD Ryzen 7 5700G
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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