Intel Core i7 13700K против AMD Ryzen 7 5800
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 7 5800 с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
74
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
53
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
67
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
65
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1658 баллов
- На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
- На 48% ниже чем у Core i7 13700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700K +33%
2099
1577
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K +117%
30651
14134
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700K +30%
4447
3415
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700K +82%
47274
25918
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700K +27%
2130
1672
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +123%
21242
9534
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Vermeer
|Номер модели
|i7-13700K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.4 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700K
|Сайт AMD Ryzen 7 5800
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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