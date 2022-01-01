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Intel Core i7 13700K против AMD Ryzen 9 5900

Intel Core i7 13700K
VS
AMD Ryzen 9 5900
Intel Core i7 13700K
AMD Ryzen 9 5900

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 9 5900 с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900 and 13700K
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1715 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
  • На 48% ниже чем у Core i7 13700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700K +31%
2099
Ryzen 9 5900
1602
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K +46%
30715
Ryzen 9 5900
20988
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700K +28%
4439
Ryzen 9 5900
3473
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700K +35%
47081
Ryzen 9 5900
34963
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700K +24%
2140
Ryzen 9 5900
1724
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +60%
21092
Ryzen 9 5900
13209
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700K и AMD Ryzen 9 5900

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Vermeer
Номер модели i7-13700K -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 24
Частота 3.4 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 30x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1600 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 13700K
0.78 терафлопс
Ryzen 9 5900
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700K Сайт AMD Ryzen 9 5900
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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