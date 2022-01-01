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Intel Core i7 13700K против AMD Ryzen 9 6900HS

Intel Core i7 13700K
VS
AMD Ryzen 9 6900HS
Intel Core i7 13700K
AMD Ryzen 9 6900HS

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 6900HS с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HS and 13700K
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1537 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
  • На 72% ниже чем у Core i7 13700K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K +117%
30715
Ryzen 9 6900HS
14162
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700K +96%
47081
Ryzen 9 6900HS
24073
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +127%
21092
Ryzen 9 6900HS
9302
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700K и AMD Ryzen 9 6900HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Rembrandt
Номер модели i7-13700K -
Сокет LGA-1700 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.4 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700K
0.78 терафлопс
Ryzen 9 6900HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700K Сайт AMD Ryzen 9 6900HS
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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