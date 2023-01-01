Intel Core i7 13700K против AMD Ryzen 9 7940HS
Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 7940HS с 8-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Имеет на 14336 КБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7940HS
- Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров
- Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700K +14%
2071
1817
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K +73%
30322
17495
Passmark CPU (одноядерный)
4392
Passmark CPU (многоядерный)
46861
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700K +4%
2113
2026
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +69%
20995
12425
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|4 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 4 (Phoenix)
|Номер модели
|i7-13700K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon 780M
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.4 ГГц
|4.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5.2 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|2.5 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|-
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|40x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|25 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|4 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|35-54 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|253 Вт
|-
|Сокет
|LGA-1700
|FP8
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Radeon 780M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|3000 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|768
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|32
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5600
- DDR4-3200
| - DDR5-5600
- LPDDR5x-7500
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700K
|Сайт AMD Ryzen 9 7940HS
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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