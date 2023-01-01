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Intel Core i7 13700K против AMD Ryzen 9 7945HX

Intel Core i7 13700K
VS
AMD Ryzen 9 7945HX
Intel Core i7 13700K
AMD Ryzen 9 7945HX

Что лучше: десктопный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 7945HX на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7945HX and 13700K
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7945HX
  • Имеет на 34816 КБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K
30189
Ryzen 9 7945HX +13%
34039
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +7%
20876
Ryzen 9 7945HX
19574
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700K и AMD Ryzen 9 7945HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 4 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Dragon Range)
Номер модели i7-13700K -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 16
Потоков 16 32
Частота 3.4 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 5.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 2.5 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Общее
Количество ядер 16 16
Количество потоков 24 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов - 13.1 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 55-75 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт -
Сокет LGA-1700 FL1
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon 610M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 16 8
ROPs 8 4
Вычислительные блоки 32 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700K
0.78 терафлопс
Ryzen 9 7945HX
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5600
- DDR4-3200		 - DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700K Сайт AMD Ryzen 9 7945HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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