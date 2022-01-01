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Intel Core i7 13700K против i5 12600

Intel Core i7 13700K
VS
Intel Core i5 12600
Intel Core i7 13700K
Intel Core i5 12600

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или i5 12600 с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600 and 13700K
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1802 балла
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600
  • На 48% ниже чем у Core i7 13700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700K +12%
2099
Core i5 12600
1877
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K +127%
30715
Core i5 12600
13510
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700K +15%
4439
Core i5 12600
3863
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700K +122%
47081
Core i5 12600
21239
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700K +18%
2140
Core i5 12600
1812
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +127%
21092
Core i5 12600
9302
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700K и i5 12600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i7-13700K i5-12600
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.4 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700K
0.78 терафлопс
Core i5 12600
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700K Сайт Intel Core i5 12600
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Intel Core i7 12700K или i7 13700K
2. Intel Core i9 13900K или i7 13700K
3. AMD Ryzen 7 7700X или Intel Core i7 13700K
4. AMD Ryzen 9 7950X или Intel Core i7 13700K
5. AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5 12600
6. Intel Core i5 12600K или i5 12600
7. Intel Core i5 12400F или i5 12600
8. Intel Core i5 12600KF или i5 12600
9. Intel Core i5 12500 или i5 12600

Комментарии

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