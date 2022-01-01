Intel Core i7 13700K против i5 12600KF
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или i5 12600KF с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.9 ГГц)
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1847 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700K +10%
2099
1905
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K +72%
30651
17853
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700K +11%
4447
3989
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700K +72%
47274
27552
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700K +15%
2130
1858
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +80%
21242
11808
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-13700K
|i5-12600KF
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|10
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.4 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|9728КБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700K
|Сайт Intel Core i5 12600KF
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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