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Intel Core i7 13700K против i5 13400F

Intel Core i7 13700K
VS
Intel Core i5 13400F
Intel Core i7 13700K
Intel Core i5 13400F

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или i5 13400F с 10-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13400F and 13700K
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 10240 МБ больший объем L3-кэша
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1792 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K +92%
30679
Core i5 13400F
16020
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700K +82%
47289
Core i5 13400F
25926
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +74%
21122
Core i5 13400F
12169
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700K и i5 13400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i7-13700K i5-13400F
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.4 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 2.5 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.4 ГГц
Общее
Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт 148 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1600 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 13700K
0.78 терафлопс
Core i5 13400F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700K Сайт Intel Core i5 13400F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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