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Intel Core i7 13700K против i5 13600

Intel Core i7 13700K
VS
Intel Core i5 13600
Intel Core i7 13700K
Intel Core i5 13600

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или i5 13600 с 14-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13600 and 13700K
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1869 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K +37%
30215
Core i5 13600
22112
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700K +14%
2119
Core i5 13600
1859
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +47%
20949
Core i5 13600
14292
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700K и i5 13600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i7-13700K i5-13600
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.4 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 2.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.7 ГГц
Общее
Количество ядер 16 14
Количество потоков 24 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 27x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт 154 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700K
0.78 терафлопс
Core i5 13600
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700K Сайт Intel Core i5 13600
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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