Intel Core i7 13700K против i7 10750H
Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или ноутбучный i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 10 физических ядер больше
- Имеет на 18432 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- На 43.8 ГБ/c (96%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 79% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1186 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700K +78%
2102
1184
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K +316%
30679
7378
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700K +65%
4445
2701
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700K +289%
47289
12168
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700K +80%
2141
1190
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +257%
21122
5922
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|2 апреля 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-13700K
|i7-10750H
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 630
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|2.5 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|-
|Количество ядер
|16
|6
|Количество потоков
|24
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|26x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1440
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|253 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1150 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700K
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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