Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или i7 11700 с 8-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.