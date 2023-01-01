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Intel Core i7 13700K против i7 11800H

Intel Core i7 13700K
VS
Intel Core i7 11800H
Intel Core i7 13700K
Intel Core i7 11800H

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или ноутбучный i7 11800H с 8-ядрами на 1.9-2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11800H and 13700K
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 38.4 ГБ/c (75%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1558 баллов
  • Имеет на 6144 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K +150%
30679
Core i7 11800H
12268
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700K +123%
47289
Core i7 11800H
21236
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +137%
21122
Core i7 11800H
8901
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700K и i7 11800H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 11 мая 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Tiger Lake
Номер модели i7-13700K i7-11800H
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.4 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 2.5 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Общее
Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 19-23x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 BGA-1787
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700K
0.78 терафлопс
Core i7 11800H
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700K Сайт Intel Core i7 11800H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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