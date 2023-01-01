Intel Core i7 13700K против i7 1185G7
Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или ноутбучный i7 1185G7 с 4-ядрами на 1.2-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 12 физических ядер больше
- Имеет на 18432 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
- На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1483 балла
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700K +43%
2102
1470
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K +433%
30679
5752
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700K +56%
4445
2851
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700K +344%
47289
10659
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700K +43%
2141
1496
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +306%
21122
5201
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|2 сентября 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Tiger Lake
|Номер модели
|i7-13700K
|i7-1185G7
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Процессор
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|Частота
|3.4 ГГц
|1.2-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|2.5 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|-
|Количество ядер
|16
|4
|Количество потоков
|24
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|12-30x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1449
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|12-28 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|253 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1350 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|768
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|24
|Вычислительные блоки
|32
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700K
|Сайт Intel Core i7 1185G7
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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