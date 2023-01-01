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Intel Core i7 13700K против i7 1255U

Intel Core i7 13700K
VS
Intel Core i7 1255U
Intel Core i7 13700K
Intel Core i7 1255U

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или ноутбучный i7 1255U с 10-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1255U and 13700K
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
  • Имеет на 18432 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1639 баллов
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700K +26%
2063
Core i7 1255U
1641
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K +267%
30278
Core i7 1255U
8244
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700K +31%
4389
Core i7 1255U
3360
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700K +240%
46718
Core i7 1255U
13729
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700K +30%
2108
Core i7 1255U
1624
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +185%
20994
Core i7 1255U
7367
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700K и i7 1255U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 23 февраля 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i7-13700K i7-1255U
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics (96EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 2
Потоков 16 4
Частота 3.4 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 2.5 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 17x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт 55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700K
0.78 терафлопс
Core i7 1255U
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700K Сайт Intel Core i7 1255U
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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