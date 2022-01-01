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Intel Core i7 13700K против i7 12700F

Intel Core i7 13700K
VS
Intel Core i7 12700F
Intel Core i7 13700K
Intel Core i7 12700F

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или i7 12700F с 12-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700F and 13700K
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1712 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
  • На 48% ниже чем у Core i7 13700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K +47%
30651
Core i7 12700F
20790
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700K +50%
47274
Core i7 12700F
31457
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +70%
21242
Core i7 12700F
12531
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700K и i7 12700F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 1 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i7-13700K i7-12700F
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 20
Частота 3.4 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1600 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 13700K
0.78 терафлопс
Core i7 12700F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700K Сайт Intel Core i7 12700F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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