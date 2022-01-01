Главная > Сравнения CPU > Core i7 13700KF vs Ryzen 5 5600X

Intel Core i7 13700KF против AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i7 13700KF
VS
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i7 13700KF
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700KF на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 13700KF
Причины выбрать Intel Core i7 13700KF
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • На 41.92 ГБ/c (88%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2103 и 1654 балла
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • На 48% ниже чем у Core i7 13700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700KF +163%
31222
Ryzen 5 5600X
11879
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700KF +108%
18594
Ryzen 5 5600X
8932
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700KF и AMD Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Vermeer
Номер модели i7-13700KF -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.4 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700KF Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 13700KF vs Intel Core i7 12700KF
2. Intel Core i7 13700KF vs Intel Core i7 13700K
3. AMD Ryzen 5 5600X vs AMD Ryzen 5 5500U
4. AMD Ryzen 5 5600X vs AMD Ryzen 7 3700X
5. AMD Ryzen 5 5600X vs AMD Ryzen 7 5700G
6. AMD Ryzen 5 5600X vs Apple M1
7. AMD Ryzen 5 5600X vs Intel Core i5 12400F

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i7 13700KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры