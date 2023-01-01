Intel Core i7 13700KF против AMD Ryzen 7 5800X
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700KF на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700KF
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- На 41.92 ГБ/c (88%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2138 и 1626 баллов
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 13% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700KF +23%
1973
1600
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700KF +100%
30373
15208
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700KF +28%
4398
3445
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700KF +66%
46611
28015
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700KF +31%
2119
1618
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700KF +95%
20558
10524
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3 (Vermeer)
|Номер модели
|i7-13700KF
|-
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.4 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|2.5 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|-
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|4.15 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|105 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|253 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700KF
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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