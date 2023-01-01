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Intel Core i7 13700KF против AMD Ryzen 7 7700

Intel Core i7 13700KF
VS
AMD Ryzen 7 7700
Intel Core i7 13700KF
AMD Ryzen 7 7700

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700KF на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 7 7700 с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700 and 13700KF
Причины выбрать Intel Core i7 13700KF
  • Имеет на 8 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 48% ниже чем у Core i7 13700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700KF +70%
30131
Ryzen 7 7700
17685
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700KF +61%
20446
Ryzen 7 7700
12685
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700KF и AMD Ryzen 7 7700

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 1 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Raphael
Номер модели i7-13700KF -
Сокет LGA-1700 AM5
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 36x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да -

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon Graphics

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700KF -
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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