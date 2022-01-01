Intel Core i7 13700KF против AMD Ryzen 7 7800X
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700KF на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 7 7800X с 10-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7800X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700KF
- Имеет на 6 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- На 16% ниже чем у Core i7 13700KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1986
1984
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700KF +34%
30529
22739
Passmark CPU (одноядерный)
4488
Passmark CPU (многоядерный)
46637
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700KF +2%
2152
2105
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700KF +27%
20725
16265
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|10 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Raphael
|Номер модели
|i7-13700KF
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM5
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|16
|10
|Количество потоков
|24
|20
|Частота
|3.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|45x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|40МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|AMD Radeon Graphics
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700KF
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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