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Intel Core i7 13700KF против AMD Ryzen 9 7900X

Intel Core i7 13700KF
VS
AMD Ryzen 9 7900X
Intel Core i7 13700KF
AMD Ryzen 9 7900X

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700KF на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X and 13700KF
Причины выбрать Intel Core i7 13700KF
  • На 26% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 125 vs 170 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 16.2 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Имеет на 34 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700KF +3%
30676
Ryzen 9 7900X
29704
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700KF
46448
Ryzen 9 7900X +13%
52456
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700KF и AMD Ryzen 9 7900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Raphael
Номер модели i7-13700KF -
Сокет LGA-1700 AM5
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 24
Частота 3.4 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 5.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 47x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 170 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon Graphics
Boost частота GPU - 2200 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700KF Сайт AMD Ryzen 9 7900X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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