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Intel Core i7 13700KF против AMD Ryzen 9 7950X

Intel Core i7 13700KF
VS
AMD Ryzen 9 7950X
Intel Core i7 13700KF
AMD Ryzen 9 7950X

Что лучше: Intel Core i7 13700KF на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или AMD Ryzen 9 7950X на 4.5 ГГц (c Turbo Core до 5.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7950X and 13700KF
Причины выбрать Intel Core i7 13700KF
  • На 26% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 125 vs 170 Ватт
  • На 16.5 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Имеет на 34 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 5.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700KF
30676
Ryzen 9 7950X +25%
38354
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700KF
46448
Ryzen 9 7950X +38%
63929
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700KF
20698
Ryzen 9 7950X +14%
23624
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700KF и AMD Ryzen 9 7950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 29 августа 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Raphael
Номер модели i7-13700KF -
Сокет LGA-1700 AM5
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 16 16
Количество потоков 24 32
Частота 3.4 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 5.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 45x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 170 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon Graphics
Boost частота GPU - 2200 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 73.1 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700KF Сайт AMD Ryzen 9 7950X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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2. Core i7 13700KF или Core i5 13600K
3. Core i7 13700KF или Ryzen 7 7700X
4. Ryzen 9 7950X или Ryzen 9 5950X
5. Ryzen 9 7950X или Core i7 12700K
6. Ryzen 9 7950X или M1 Ultra
7. Ryzen 9 7950X или Core i5 13600K
8. Ryzen 9 7950X или Core i9 13900K

Комментарии

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