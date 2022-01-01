Intel Core i7 13700KF против AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
Что лучше: Intel Core i7 13700KF на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700KF
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
- На 55% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3955WX пиковое энергопотребление – 125 vs 280 Ватт
- Разблокированный множитель
- На 64% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2138 и 1301 балл
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 23% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.3 ГГц)
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 34 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
30529
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700KF +67%
4488
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700KF +16%
46637
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700KF +64%
2152
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700KF +37%
20725
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|14 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Zen 2
|Номер модели
|i7-13700KF
|-
|Сокет
|LGA-1700
|sWRX8
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|24
|32
|Частота
|3.4 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700KF
|Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|128
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