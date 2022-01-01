Что лучше: Intel Core i7 13700KF на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.