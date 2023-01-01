Intel Core i7 13700KF против Apple M2 Max
Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i7 13700KF на 3.4 ГГц или ноутбучный Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
67
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700KF
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
Причины выбрать Apple M2 Max
- На 320 ГБ/c (357%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 Max GPU (38-core)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700KF +18%
1966
1662
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700KF +101%
30355
15107
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700KF +5%
4356
4158
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700KF +76%
46115
26226
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700KF +7%
2132
1996
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700KF +37%
20541
14979
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|17 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i7-13700KF
|-
|Интегрированная графика
|Нет
|Apple M2 Max GPU (38-core)
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|8
|Частота
|3.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|-
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|2.5 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|-
|Количество ядер
|16
|12
|Количество потоков
|24
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|34x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|67 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|253 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Частота GPU
|-
|450 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|4864
|TMUs
|-
|304
|ROPs
|-
|152
|TGP
|-
|70 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|96 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700KF
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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