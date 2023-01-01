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Intel Core i7 13700KF против Apple M2 Pro

Intel Core i7 13700KF
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i7 13700KF
Apple M2 Pro

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i7 13700KF на 3.4 ГГц или ноутбучный Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 13700KF
Причины выбрать Intel Core i7 13700KF
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • На 115.2 ГБ/c (129%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 Pro GPU (19-core)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700KF +18%
1966
M2 Pro
1662
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700KF +105%
30355
M2 Pro
14813
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700KF +6%
4356
M2 Pro
4106
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700KF +75%
46115
M2 Pro
26347
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700KF +8%
2132
M2 Pro
1983
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700KF +38%
20541
M2 Pro
14922
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700KF и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 сентября 2022 17 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i7-13700KF -
Интегрированная графика Нет Apple M2 Pro GPU (19-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 3.4 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 2.5 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Общее
Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 34x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 40 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M2 Pro GPU (19-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1398 МГц
Шейдерные блоки - 2432
TMUs - 152
ROPs - 76
TGP - 35 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 13700KF
н/д
M2 Pro
6.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700KF -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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