Главная > Сравнения CPU > Core i7 13700KF vs Core i5 12400

Intel Core i7 13700KF против i5 12400

Intel Core i7 13700KF
VS
Intel Core i5 12400
Intel Core i7 13700KF
Intel Core i5 12400

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700KF на 3.4 ГГц или i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400 and 13700KF
Причины выбрать Intel Core i7 13700KF
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 12288 МБ больший объем L3-кэша
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2138 и 1623 балла
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700KF +152%
30355
Core i5 12400
12022
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700KF +136%
46115
Core i5 12400
19524
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700KF +137%
20541
Core i5 12400
8673
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700KF и i5 12400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i7-13700KF i5-12400
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 730

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.4 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 2.5 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Общее
Количество ядер 16 6
Количество потоков 24 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт 117 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 730
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1450 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 13700KF
н/д
Core i5 12400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700KF Сайт Intel Core i5 12400
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 12600K против Intel Core i5 12400
2. AMD Ryzen 7 5700X против Intel Core i5 12400
3. Intel Core i5 12400F против Intel Core i5 12400
4. Intel Core i7 12700 против Intel Core i5 12400
5. AMD Ryzen 5 5600G против Intel Core i5 12400
6. AMD Ryzen 7 5700G против Intel Core i5 12400
7. Intel Core i3 12100 против Intel Core i5 12400
8. Intel Core i7 13700F против Intel Core i7 13700KF
9. Intel Core i7 12700KF против Intel Core i7 13700KF
10. Intel Core i7 13700K против Intel Core i7 13700KF
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 12400 или i7 13700KF?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры