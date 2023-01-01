Intel Core i7 13700KF против i5 12400
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700KF на 3.4 ГГц или i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700KF
- Имеет на 10 физических ядер больше
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Имеет на 12288 МБ больший объем L3-кэша
- На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2138 и 1623 балла
- На 20% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.4 ГГц)
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700KF +16%
1966
1694
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700KF +152%
30355
12022
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700KF +23%
4356
3541
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700KF +136%
46115
19524
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700KF +32%
2132
1620
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700KF +137%
20541
8673
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i7-13700KF
|i5-12400
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 730
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|2.5 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|-
|Количество ядер
|16
|6
|Количество потоков
|24
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|253 Вт
|117 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|192
|TMUs
|-
|48
|ROPs
|-
|24
|Вычислительные блоки
|-
|24
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700KF
|Сайт Intel Core i5 12400
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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