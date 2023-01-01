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Intel Core i7 13700KF против i5 12600K

Intel Core i7 13700KF
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i7 13700KF
Intel Core i5 12600K

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700KF на 3.4 ГГц или i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 13700KF
Причины выбрать Intel Core i7 13700KF
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 10240 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.9 ГГц)
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2138 и 1915 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700KF +76%
30355
Core i5 12600K
17273
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700KF +66%
46115
Core i5 12600K
27787
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700KF +78%
20541
Core i5 12600K
11536
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700KF и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i7-13700KF i5-12600K
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.4 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 2.5 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.6 ГГц
Общее
Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт 150 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1450 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700KF
н/д
Core i5 12600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700KF Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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