Intel Core i7 13700KF против i7 13700
Что лучше: Intel Core i7 13700KF на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i7 13700 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700KF
- Разблокированный множитель
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 13700
- На 48% ниже чем у Core i7 13700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1977
Core i7 13700 +3%
2027
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700KF +6%
30131
28327
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700KF +2%
4423
4347
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700KF +38%
46925
34087
Geekbench 5 (одноядерный)
2137
Geekbench 5 (многоядерный)
20446
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|3 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Raptor Lake-S
|Номер модели
|i7-13700KF
|i7-13700
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|24
|24
|Частота
|3.4 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700KF
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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