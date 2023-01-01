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Intel Core i7 13700KF против i7 13700

Intel Core i7 13700KF
VS
Intel Core i7 13700
Intel Core i7 13700KF
Intel Core i7 13700

Что лучше: Intel Core i7 13700KF на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i7 13700 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13700 and 13700KF
Причины выбрать Intel Core i7 13700KF
  • Разблокированный множитель
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 13700
  • На 48% ниже чем у Core i7 13700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700KF +6%
30131
Core i7 13700
28327
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700KF +38%
46925
Core i7 13700
34087
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700KF и i7 13700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Raptor Lake-S
Номер модели i7-13700KF i7-13700
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 16 16
Количество потоков 24 24
Частота 3.4 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1550 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700KF
н/д
Core i7 13700
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700KF -
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Intel Core i7 13700KF или AMD Ryzen 5 5600X
2. Intel Core i7 13700KF или Intel Core i5 13600K
3. Intel Core i7 13700KF или AMD Ryzen 7 7700X
4. Intel Core i7 13700KF или AMD Ryzen 9 7950X
5. Intel Core i7 13700 или Intel Core i7 12700H
6. Intel Core i7 13700 или Intel Core i7 12700
7. Intel Core i7 13700 или AMD Ryzen 7 7700X
8. Intel Core i7 13700 или AMD Ryzen 7 7800X

Комментарии

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