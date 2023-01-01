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Intel Core i7 1370P против i5 12500H

Intel Core i7 1370P
VS
Intel Core i5 12500H
Intel Core i7 1370P
Intel Core i5 12500H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 1370P на 1.9 ГГц или i5 12500H с 12-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1370P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12500H and 1370P
Причины выбрать Intel Core i7 1370P
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1794 и 1622 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1370P +11%
1897
Core i5 12500H
1706
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1370P
12419
Core i5 12500H +7%
13244
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1370P +11%
1807
Core i5 12500H
1624
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1370P +8%
11157
Core i5 12500H
10317
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1370P и i5 12500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i7-1370P i5-12500H
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 4
Потоков 12 8
Частота 1.9 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.4 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1370P
1.69 терафлопс
Core i5 12500H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1370P Сайт Intel Core i5 12500H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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