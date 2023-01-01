Intel Core i7 1370P против i5 1250P
Что лучше: 14-ядерный десктопный Intel Core i7 1370P на 1.9 ГГц или ноутбучный i5 1250P с 12-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 1370P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1370P
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1506
Cinebench R23 (многоядерный)
9281
Passmark CPU (одноядерный)
3419
Passmark CPU (многоядерный)
18319
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1370P +9%
1723
1587
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1370P +32%
10283
7771
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2023
|23 февраля 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Alder Lake-P
|Номер модели
|i7-1370P
|i5-1250P
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|14
|12
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|1.9 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19x
|17x
|Кэш 1-го уровня
|-
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|20-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|20
|Вычислительные блоки
|96
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт Intel Core i5 1250P
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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