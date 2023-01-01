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Intel Core i7 1370P против i5 13500HX

Intel Core i7 1370P
VS
Intel Core i5 13500HX
Intel Core i7 1370P
Intel Core i5 13500HX

Что лучше: десктопный Intel Core i7 1370P на 1.9 ГГц или ноутбучный i5 13500HX на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1370P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13500HX and 1370P
Причины выбрать Intel Core i7 1370P
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 13500HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1370P
10346
Core i5 13500HX +29%
13360
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1370P и i5 13500HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2023 3 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i7-1370P i5-13500HX
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics (16EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 1.9 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота - 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 14 14
Количество потоков 20 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 25x
Кэш 2-го уровня - 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 BGA-1964
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 45-55 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт 157 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (16EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 768 128
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 16
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1370P
1.69 терафлопс
Core i5 13500HX
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1370P Сайт Intel Core i5 13500HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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